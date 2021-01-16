الإمارات تسجل 3432 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن الكشف عن 3،432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 151،096 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 249،808 حالات منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 7 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 740 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3،118 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 222،106 حالات.