برلماني: طرح قانون نقابة المهندسين الجديد في جلسة عامة قريبا

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، ووكيل أول نقابة المهندسين الرئيسية، إن قانون المهندسين الجديد الذي تم تقديمه للبرلمان السابق ولم يفصل فيه المجلس، سيتم إعادة طرحه للنقاش في جلسه عامه خلال الأيام القادمة، مشيرا أن قانون نقابه المهندسين لم يتغير من عام 1974.وكان مجلس النواب قد وافق على طلب الحكومة بإعادة مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس السابق ولم ينته منها.وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بيان، إنه تلقى خطابًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يطالب فيه المجلس بإعادة مناقشة مشروعات القوانين التي لم يقرها المجلس السابق.وأوضح جبالي، أن لائحة المجلس تنص على أن رئيس مجلس النواب يخطر رئيس الوزراء خلال 15 يوما من بدء دور الانعقاد بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس المنتهي وإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين اعتبرت غير قائمة.