برلماني: طرح قانون نقابة المهندسين الجديد في جلسة عامة قريبا
السبت 16/يناير/2021 - 12:19 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، ووكيل أول نقابة المهندسين الرئيسية، إن قانون المهندسين الجديد الذي تم تقديمه للبرلمان السابق ولم يفصل فيه المجلس، سيتم إعادة طرحه للنقاش في جلسه عامه خلال الأيام القادمة، مشيرا أن قانون نقابه المهندسين لم يتغير من عام 1974.
وكان مجلس النواب قد وافق على طلب الحكومة بإعادة مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس السابق ولم ينته منها.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بيان، إنه تلقى خطابًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يطالب فيه المجلس بإعادة مناقشة مشروعات القوانين التي لم يقرها المجلس السابق.
وأوضح جبالي، أن لائحة المجلس تنص على أن رئيس مجلس النواب يخطر رئيس الوزراء خلال 15 يوما من بدء دور الانعقاد بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس المنتهي وإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين اعتبرت غير قائمة.
وكان مجلس النواب قد وافق على طلب الحكومة بإعادة مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس السابق ولم ينته منها.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بيان، إنه تلقى خطابًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يطالب فيه المجلس بإعادة مناقشة مشروعات القوانين التي لم يقرها المجلس السابق.
وأوضح جبالي، أن لائحة المجلس تنص على أن رئيس مجلس النواب يخطر رئيس الوزراء خلال 15 يوما من بدء دور الانعقاد بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس المنتهي وإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين اعتبرت غير قائمة.