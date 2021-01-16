تفاصيل حذف أغنية محمد منير «فينك يا حبيبي» من يوتيوب

حذفت إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ قليل أغنية "فينك يا حبيبي" للكينج محمد منير، لعدم أحقية شركة قنوات بطرحها، حيث يرجع أصل هذه الأغنية لعام 1982، للفنان بحر أبو جريشة، وتملك كل حقوقها شركة صوت الدلتا لمالكها حمادة إسماعيل، ولكن قامت شركة قنوات المتخصصة في الديچيتال بإعادة تسجيل الأغنية بصوت محمد منير بنفس الكلمات ونفس اللحن دون الرجوع للمالك الأصلي شركة صوت الدلتا أو حتى الرجوع لملحن ومؤلف الأغنية الأصلية.كما سوقت شركة قنوات الأغنية بصوت منير إلى إحدى شركات المحمول لاستعمالها بشكل دعائي دون الرجوع إلى شركة صوت الدلتا المالك الحصري لحقوق الأغنية ما استدعى أن تلجأ شركة صوت الدلتا إلى إدارة "يوتيوب" وتقديم كل ما يثبت ملكيتها الكاملة للأغنية ما أدى إلى غلق الأغنية من جهة إدارة "يوتيوب".