تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالخانكة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالإكراه.واعترف المتهمان «ه.م»، و«أ.ح»، عاطلان، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية بمحيط منطقتى الخانكة والمرج.كما أقرا بسرقتهما ثلاث سيارات بطريق بلبيس النهضة، وقاما باخفاء السيارات داخل مخزن بمنطقة الخانكة، وتفكيك السيارات وبيعها لخردة بمدينة السلام، وأنهما سرقا سيارة نصف نقل بمنطقة الخانكة وشرعا فى قتل سائقها بالسلاح الناري.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة يفيد بسرقة سيارة والشروع في قتل سائقها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وبندقية آلية، دراجة نارية المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.