حبس عامل متهم بسرقة 40 ألف جنيه من مطعم ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، بحبس عامل بمطعم لسرقته مبلغا ماليا عن طريق المغافلة من محل عمله بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم "أسامة. س" عامل بمطعم، اتهم بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من داخل المكتب الخاص بصاحب المطعم الذى يعمل به، كما كشفت كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الواقعة عن ارتكاب المتهم لجريمة السرقة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من صاحب مطعم يتهم عاملا لديه بسرقة مبلغ مالى من داخل مكتبه، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.