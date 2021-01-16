قصي حاتم يطرح أغنية «يا حبك» (فيديو)

طرح المطرب الشاب قصي حاتم أغنية جديدة بعنوان "يا حبك" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.أغنية "يا حبك" من كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقي وماستر حسام كامل.وطرحت الأغنية عبر قناة قصي حاتم الرسمية في يوتيوب، إلى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في العراق والخليج والوطن العربي، إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة.