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محافظات

الجدول الزمني لوحدة التشخيص عن بعد بمستشفى بلاط المركزي بالوادي الجديد

السبت 16/يناير/2021 - 12:15 م
الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس
محمد مهدي
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أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، بوضع جدول زمني لوحدة التشخيص عن بعد بمستشفى بلاط المركزي.

وأضاف محروس أنه تم تحديد الأيام على الوضع التالي، يوم السبت أمراض دم وباطنة، الأحد جلدية ونفسية وعصبية، الاثنين أنف وأذن روماتيزم وباطنة، الثلاثاء رمد ومخ وأعصاب وقلب، الأربعاء جلدية رمد مخ واعصاب، والخميس أنف وأذن وأمراض صدر وقلب وجلدية.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، السبت الماضي، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للعلاج عن بعد، بمستشفى بلاط المركزي، والتيسير على المواطنين من مشقة السفر.

وأكد محروس أنه سيتم عمل عيادة علاج عن بُعد بمستشفى بلاط المركزى من الثامنة والنصف صباحًا وحتى العاشرة والنصف مع أطباء أساتذة نفسية وعصبية بمستشفى أم المصريين، ومن الحادية عشرة صباحًا والواحدة ظهرًا مع أطباء أساتذة أطفال من مستشفى بدر.

وأهابت المديرية بجميع المواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على سلامتهم الشخصية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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