أبرزها 11.7 طن أسماك وكبدة فاسدة.. ضبط 1255 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1255 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 7 أطنان "أسماك مُجمدة مستوردة" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة كفر الشيخ.وتمكنت الجهود من ضبط 2،64 طن "أسماك – كبدة مُجمدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط 2،18 طن "مصنعات وهياكل دواجن - كبدة" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية المدون عليها مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.وأسفرت الجهود عن ضبط 5،3 طن سلع غذائية "أرز – مكرونة" معبأة داخل عبوات لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار وقُدرت بمبلغ 160369 جنيه طبقًا لتقرير الجهات المعنية.وتمكنت الجهود من ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية معبأة داخل خزانات وعبوات وأجولة بأحجام مختلفة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – 6 ماكينة خط إنتاج – 6044 عبوة فارغة معدة للتعبئة – 2000 إستيكر لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.كما تم ضبط 2،95 طن مواد خام غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية تمهيدًا لإدخالها فى عمليات تصنيع الدهانات والبويات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الدهانات والبويات بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية، وضبط 12 طن "أسمدة زراعية" خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى محظور تداولها قدرت بــ 42000 جنيه تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة البحيرة.