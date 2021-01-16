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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة أمريكية: أردوغان يمارس القمع ضد الطلاب والمجتمع المدني

السبت 16/يناير/2021 - 12:12 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت مجلة "بوليتكو" الأمريكية أن حملة القمع التي تفرضها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد جامعة بوغازيتشي وطلابها، في ظل تواصل الاحتجاجات على رئيس الجامعة الذي عينه أردوغان، هي جزء من حملة أوسع نطاقا ضد الحريات بغرض شل الصحافة وقمع المجتمع المدني والمعارضة السياسية.

ولفتت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن أردوغان يسعى لتقييد ما تبقى من الحريات الأكاديمية في البلاد، لا سيما وان جامعة بوغازيتشي تعد من احدى الجامعات المرموقة في اسطنبول، وتستند على مفاهيم الحرية والعدالة في مبادئها، مضيفة أن تعيين ميليح بولو، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم من شانه أن ينشر "الكراهية" في الحرم الجامعي.

ونقلت المجلة عن كان كاندان، المحاضر في الجامعة قوله "أن تعيين وصي من الحزب الحاكم ينتهك بيان مبادئ مجلس الجامعة كما إنه يقوض استقلاليتها، نظرا لأنه من خارج مجتمع الجامعة وتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي"، مشددا على ضرورة أن تتخذ الجامعات القرارات بنفسها من خلال مجالس منتخبة بأساليب ديمقراطية.

فيما قالت إسراء مونغان، أستاذة في جامعة بوغازيتشي لـ"بوليتكو": "أرى في الواقع تعيين بولو كمحاولة لغزو جامعة اشتهرت بمشاركتها القوية في حوكمة الجامعات والمبادئ الأخلاقية، حتى عندما أصبحت تركيا نظامًا استبداديًا أكثر فأكثر".

ووصفت مونغان تعيين بولو بانها خطوة تضر بجودة التعليم في تركيا، خصوصا بعد أن أصبحت الجامعات التركية في أسفل قائمة أفضل الجامعات العالمية، في ظل هجرة الأدمغة من كبار العلماء والطلاب في أعقاب الانقلاب المزعوم في عام 2016، مشيرة إلى إنه ما يقدر بنحو 100 ألف تركي يدرسون في الخارج ويقول أكثر من 70% إنهم لا يريدون العودة إلى ديارهم بعد الحصول على شهاداتهم.

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