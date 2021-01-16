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سياسي

عقيل: «ماعت» مستمرة في دعمها المجتمعي لمواجهة تداعيات كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 12:12 م
ايمن عقيل
ايمن عقيل
محمد الشريف
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أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عدد من المبادرات خلال الشهر الأول من العام الجديد 2021، في إطار مشروعها "تعزيز التضامن الإنساني عبر الحوار بين الأديان في مواجهة كورونا"، المنفذ بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وأوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن المؤسسة تستمر في مواصلة جهودها ودعمها للمجتمع المصري موضحا أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف والمؤسسات لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها.

وجاءت "الوقاية أولًا" أولى تلك المبادرات، حيث قام مجموعة من المشاركين بالتنسيق مع مؤسسة ماعت بإنشاء صفحة عبر تطبيق الفيسبوك لنشر المعلومات الصحيحة المرتبطة بفيروس كورونا،كما تعيد تداول المعلومات الطبية المنشورة عن وزارة الصحة المصرية حول العزل المنزلي الأعراض المتزامنة للموجة الثانية لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما ينشر عليها سلسة معلوماتية حول اللقاحات العلاجية وآثارها الجانبية، يمكنك متابعتها عبر الرابط: https:www.facebook.comPreventionComesFirst.

بينما قالت مونيكا مينا، مديرة المشروع، إنهم يسعون بالتعاون مع القادة الدينيين إلي توفير الدعم النفسي للمصابين والتصدي لظاهرة الوصم المجتمعي حيث يتم توفير بعض سبل الدعم النفسي ومحاولة خلق مناخ إيجابي عبر هذه الصفحة من خلال توفير عدد من الكتب المفيدة واقتراحات موسيقية وفنية بالإضافة إلى سلسلة من الأفلام والألعاب الرياضية لتعزيز الطاقة الإيجابية والإبقاء على السلام النفسي والمجتمعي، بالإضافة إلى سلسة من الفيديوهات التي تهدف لمناهضة السرديات المعززة للوصم المجتمعي والصور النمطية المصاحبة للمرض والتي سيتم إطلاقها على مدار النصف الثاني من شهر يناير من هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرات جاءت عبر جلسات واجتماعات نقاشية شارك فيها عدد من أعضاء الكليات الإكليريكية التابعة للكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية وممثلين عن منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد أخر من الشباب الأزهري والباحثين الأكاديميين في ثقافة وبناء السلام والتعددية الدينية.

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