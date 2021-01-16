توفير 11 ألف فرصة عمل بالمنطقة الصناعية في المحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريحات له اليوم السبت، أنه تم توفير نحو 11 ألف فرصة عمل بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى في الرحلة الأولى والثانية،مشيرا إلى توفير 7 آلاف فرصة عمل بالمرحلة الأولى ونحو 4 آلاف فرصة بالمرحلة الثانية.وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من كافة المرافق بالمرحلة الأولى والثانية، كما سيتم الإعلان عن فرص العمل وطريقة التقدم لها والشروط المنطقة على المتقدمين.وتعد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى واحدة من 13 منطقة صناعية تقرر إنشائها على مستوى الجمهورية، حيث تقام المنطقة على مساحة 143 ألف متر مربع وتنقسم إلى 3 مراحل (الأولى عبارة عن مجمع صناعات نسيجية متكامل بعدد 615 وحدة صناعية على مساحة 40708 م2 – المنطقة الثانية على مساحة 59208م2 مقسمة إلى 43 قطعة صناعية من 400 إلى 1600م2 متعددة الأغراض الصناعية من " صناعات غذائية، هندسية، دوائية، أماكن إدارية" – المنطقة الثالثة على مساحة 43761م2 مقسمة إلى 37 قطعة صناعية من 400م2 إلى 2800م2)، كما إنه تبلغ قيمة الاستثمارات بالمنطقة الصناعية 5 مليار جنيه وتوفر 25 ألف فرصة عمل.وأكد المحافظ أن إجمالي تكلفة البنية التحتية للمنطقة 30 مليون جنيه، وتم زيادة قدرة الكهرباء من 3 إلى 6.5 ميجا وات وفق الاحتياجات المطلوبة والانتهاء من توصيل التليفونات مع التنسيق بين (الكهرباء – الاتصالات - السكة الحديد الري – مديرية الطرق – مركز المحلة الكبرى).