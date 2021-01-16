رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توفير 11 ألف فرصة عمل بالمنطقة الصناعية في المحلة

السبت 16/يناير/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريحات له اليوم السبت، أنه تم توفير نحو 11 ألف فرصة عمل بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى في الرحلة الأولى والثانية،
مشيرا إلى توفير 7 آلاف فرصة عمل بالمرحلة الأولى ونحو 4 آلاف فرصة بالمرحلة الثانية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من كافة المرافق بالمرحلة الأولى والثانية، كما سيتم الإعلان عن فرص العمل وطريقة التقدم لها والشروط المنطقة على المتقدمين.

وتعد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى واحدة من 13 منطقة صناعية تقرر إنشائها على مستوى الجمهورية، حيث تقام المنطقة على مساحة 143 ألف متر مربع وتنقسم إلى 3 مراحل (الأولى عبارة عن مجمع صناعات نسيجية متكامل بعدد 615 وحدة صناعية على مساحة 40708 م2 – المنطقة الثانية على مساحة 59208م2 مقسمة إلى 43 قطعة صناعية من 400 إلى 1600م2 متعددة الأغراض الصناعية من " صناعات غذائية، هندسية، دوائية، أماكن إدارية" – المنطقة الثالثة على مساحة 43761م2 مقسمة إلى 37 قطعة صناعية من 400م2 إلى 2800م2)، كما إنه تبلغ قيمة الاستثمارات بالمنطقة الصناعية 5 مليار جنيه وتوفر 25 ألف فرصة عمل.

وأكد المحافظ أن إجمالي تكلفة البنية التحتية للمنطقة 30 مليون جنيه، وتم زيادة قدرة الكهرباء من 3 إلى 6.5 ميجا وات وفق الاحتياجات المطلوبة والانتهاء من توصيل التليفونات مع التنسيق بين (الكهرباء – الاتصالات - السكة الحديد الري – مديرية الطرق – مركز المحلة الكبرى).

موضوعات متعلقة

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

تردد قنوات النهار الجديد 2021

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت