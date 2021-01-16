قلوب رحيمة.. إنقاذ قطة عالقة فوق سطح منزل ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف، اليوم السبت، في إنقاذ قطة بعد احتباسها أعلى سطح عمارة سكنية لمدة 10 أيام دون طعام أو شراب.وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بتلقى قوات الحماية المدنية بلاغا من ربة منزل، يفيد بوجود قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية منذ عدة أيام دون تناول طعام أو شراب.وعلى الفور توجه فريق من قوات الحماية المدنية، واستطاعوا إنقاذ القطة، وسط حالة من الفرحة من جانب المواطنين بالمنطقة بعد إنقاذ القطة من قبل قوات الحماية المدنية دون التأخر.