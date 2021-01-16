رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الروسي: متفائل بتعهدات بايدن بتمديد اتفاقية «ستارت 3»

السبت 16/يناير/2021 - 12:57 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عن تفاؤله بشأن التعهدات الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب مؤخرًا جو بايدن والمتعلقة بتمديد معاهدة (ستارت 3) مع روسيا.

وأشار ميدفيديف- في مقال نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت- إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لاستعادة صورتها كشريك استراتيجي موثوق.

وكتب المسئول الروسي: "تحاول الولايات المتحدة إلى حد ما استعادة صورتها كشريك استراتيجي موثوق به، وتعهدات الانتخابات بتمديد معاهدة ستارت 3 مع روسيا- التي وصفها بايدن بأنها مرساة للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا- تبعث على التفاؤل للغاية".

وذكر أن بايدن من دعاة الحد من التسلح، وشارك في صياغة معاهدة القوى النووية متوسطة المدى منذ الحقبة السوفيتية، موضحا أن أحد موضوعات الحملة الانتخابية لبايدن كان أن الولايات المتحدة يجب ألا تنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة، ومنظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ.

وأشار المسئول الروسي إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس وانضمامها الجديد المتوقع إليها أحد أوضح وأحدث الأمثلة على الاضطرابات السياسية، إلا أن هناك الآن تغييرًا جذريًا في أساس النشاط الاقتصادي ذاته.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة استشهاد مجند فى انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت