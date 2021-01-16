ضبط مخزن للعتاد داخل منزل متروك وسط العاصمة العراقية بغداد

ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم السبت، مخزنا للعتاد داخل منزل متروك منذ عام 2003 وسط بغداد.وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية: "إن قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط مخزن للعتاد داخل أحد المنازل السكنية المتروكة منذ عام 2003، في منطقة الباب المعظم".وأوضحت الوكالة أنه "عُثر بداخل المنزل على أسلاك كهربائية و2 منظار وكواتم مسدس، و3 مرشحات كيميائية و6 صواعق وحشوة هاون، و30 ونصف كيس مادة اليوريا، فضلًا عن 2 علبة بارود أسود و18 علبة فوسفات الألمنيوم وصاعق ضد الدروع، ويوريا تستخدم للعبوات ورمانة يدوية و5 كواتم صوت كلاشينكوف، وقنبلة هاون عيار 82 ملم".كما ضم المخزن: "قالب Tnt وزن 4 كيلوجرامات، و7 كراسات عسكرية ودوائر كهربائية مع قناع كيمياوي وكبريت صلب وزن 2509 كيلوجرامات، ومادة الشب 1 كجم"، وتم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي المرافق دون وقوع أي حوادث.