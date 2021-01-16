ويزو وشيما ومها.. فنانات تحدين السمنة وحققن النجومية



تصدرت الفنانة شيماء سيف، تريند محركات البحث جوجل، بعد أن حلت ضيفة ببرنامح "أبلة فاهيتا" في الحادية عشر مساء أمس الجمعة على قناة ON، حيث تحدثت عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.



وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" مجموعة من الفنانات اللاتي عملن في الفن وتحدين السمنة:

تصدرت الفنانة شيماء سيف، تريند محركات البحث جوجل، بعد أن حلت ضيفة ببرنامح "أبلة فاهيتا" في الحادية عشر مساء أمس الجمعة على قناة ON، حيث تحدثت عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" مجموعة من الفنانات اللاتي عملن في الفن وتحدين السمنة:

شيماء سيف "أتخن مقدمة برامج"

شيماء سيف ممثلةٌ كوميديةٌ، ومقدمة برامج مصرية تتمتع بشخصيةٍ مرحة جعلتها قريبةً من قلب كل من يتعامل معها، وقد بدأت التمثيل عام 2013 وشاركت في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح، وأثبتت من خلالها امتلاكها موهبةً فنيةً كبيرة. ولم تقف شيماء عند ذلك، بل انتقلت إلى مجال تقديم البرامج التلفزيونية ومن أبرز أعمالها نوارة، عيال حريفة، 30 يوم في العز، عسل أبيض، الباب يفوت أمل، القرموطي في أرض النار، وغيرها من الافلام.

مها أحمد.. إطلالة مميزة

مها أحمد من مواليد 16 نوفمبر 1974، وهي زوجة الممثل مجدي كامل، ولها العديد من الأعمال الفنية فى السينما مثل "الباشا تلميذ"، و"لخمة راس"، و"بحبك وبموت فيك"، وفي التلفزيون قدمت "اجري اجري"، و"نوسة وبسبوس"، و"ترويض الشرسة" وغيرها، ربما تكون الفنانة مها أحمد قد حاولت كثيرا إنقاص وزنها إلا أنها تعود مرة أخرى للسمنة، لكنها لم تكترث يومًا بزيادة وزنها بل بالعكس كان يكسبها إطلالة مميزة وحب كبير لدى جمهورها.

ويزو "فراشة وزنها 145 كيلو"

تأتي على رأس الفنانات البدينات نجمة مسرح مصر الفنانة "ويزو"، اسمها الحقيقي دينا محسن، تخرجت من كلية التربية بجامعة عين شمس، وبدأت التمثيل من خلال المسرح في مسرحيات (صالون مدام إيمان) و(بلوتيكا)، لكنها نالت شهرة كبرى عندما عملت مع الفنان أشرف عبد الباقي في سلسلة عروض "مسرح مصر"، وكانت أشبه بالفراشة على خشبة المسرح رغم زيادة وزنها، حتى أنها قالت فى إحدى تصريحاتها الإعلامية: وزني 145 كليو ومبسوطة وخفيفة وبعشق الرقص.

نورا السباعي "شاكيرا مصر"

تأتي على رأس الفنانات البدينات الفنانة نورا السباعي التي اشتهرت بـ"شاكيرا مصر" بسبب رقصها في فيلم أبو العربي أمام الفنان هاني رمزي وقد شاركت في العديد من الأفلام، ومن أبرز أفلامها (خلطة فوزية، اثنين على الرصيف، السيد أبو العربي وصل)، ومن مسرحياتها (مرسي عاوز كرسي، مراتي زعيمة عصابة).