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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

في أول اجتماعاتها.. «نقل النواب» توافق على تطوير مترو «المرج- حلوان»

السبت 16/يناير/2021 - 12:43 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، في أول اجتماع لها اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة "المرج- حلوان"، مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقّع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، دعم اللجنة بشكل كامل لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق وكافة الخطوط الأخرى، لا سيما في ظل الزيادة السكانية، مشددا على وجود عدد من المتطلبات المهمة، وفي مقدمتها الخريطة الزمنية لتنفيذ التطوير، بقوله: "الحديث عن 6 سنوات للصيانة فقط لا يتماشى مع سياسات الرئيس، ويجب أن يكون العمل بشكل أسرع من ذلك".

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك- صندوق أنشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.

وطبقا للاتفاق، تقدم المنحة على دفعة واحدة أو عدة دفعات، بناء على طلب المستفيدين، لتمويل الخدمات الاستشارية، ومنها دعم المشتريات والتدريب وبرنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية، والاستشارة الفتية لإعداد وتنفيذ برنامج مع موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

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