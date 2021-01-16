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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

اعتزلوا الناس منذ 10 سنوات.. التحقيق في «جثة طبيب متحللة» بالإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 12:07 م
جثة
جثة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة طبيب أسنان في حالة تحلل كامل داخل "فلته"، وسؤال زوجته وابنته عن الواقعة، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير اللازم والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من ذلك.

البداية بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة "عبد الله.ع.ا.ح"، 64 سنة، طبيب أسنان، متوفي وفي حالة تحلل كامل داخل "فلّته" بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من تحريات ضباط المباحث أن طبيب الأسنان قرر الاعتزال عن الناس والعيش بعيدًا عنهم داخل فيلته منذ 10 سنوات ماضية، بصحبة زوجتة 55 سنة، تعمل طبيبة، وابنتهما 20 سنة، طالبة، وقطعوا التواصل مع الجميع، فأصبحت الأسرة لا تعرف ما يدور خارج أسوار الفيلا، ويوم الواقعة حضرت شقيقة الزوجة "ن.ح.ح.ح"، لزيارة شقيقتها في الفيلا محل سكنها، وكانت زيارة طارئة، فوجدت الجثة في حالة تحلل كامل، أعلى مرتبة في صالة الفيلا ويرتدي كامل ملابسه، واستغاثت بالأهالي.

وتم إبلاغ الشرطة والتي حضرت إلى "الفيلا" بسيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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