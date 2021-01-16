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اقتصاد

198 ألف شكوى ضد شركات المحمول خلال 2020

السبت 16/يناير/2021 - 12:05 م
القومي لتنظيم الاتصالات
القومي لتنظيم الاتصالات
طارق عتمان
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كشف تقرير صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمة الكود المجاني المختصر «*155#»؛ للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والترفيهية التي أطلقها الجهاز منذ أسبوعين، تلقت نحو 905 آلاف عملية من المستخدمين.

وكشف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن نجاح عمليات نقل الأرقام في الربع الأخير لـ2020، بعد تطبيق المنظومة الجديدة لنقل الأرقام، بلغت نسبتها 95%، في حين تم رد 970 ألف جنيه لمستخدمي الاتصالات في الربع الأخير من العام الماضي، بعد تصعيد شكواهم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد التقرير، أن إجمالي عدد شكاوى مستخدمي الاتصالات في مصر سجلت نحو 197.960 شكوى للمواطنين ومستخدمي الاتصالات خلال عام 2020، استحوذت شكاوى خدمات الإنترنت على نصيب الأسد منها بعدد 91215 شكوى، وجاء الهاتف المحمول في المركز الثاني بـ61403 شكوى، وأخيرا الهاتف الثابت بنصيب 42245 شكوى.

وأشار التقرير إلى أنه تم رد مبلغ 1.5 مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم ضد مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمة في مصر خلال آخر 6 أشهر.

وأكد التقرير أن الربع الأخير "أكتوبر-ديسمبر" لعام 2020 شهد أعلى معدل لتسجيل الشكاوى من قبل مستخدمي الاتصالات، حيث سجل نحو 54563 شكوى توزعت 25548 شكوى خاصة بخدمات الإنترنت، و15798 شكوى للهاتف المحمول و11548 شكوى للهاتف الثابت.

وتابع التقرير، أن الربع الأول "يناير-مارس" شهد المركز الثاني بنحو 52038 شكوى، شملت 23336 شكوى من خدمات الإنترنت، و16190 شكوى للهاتف المحمول، و10693 شكوى للهاتف الثابت، تلاه الربع الثالث "يوليو-سبتمبر"، حيث سجل نحو 51318 شكوى شملت 24278 شكوى من خدمات الإنترنت، و15740 شكوى للهاتف المحمول و11300 شكوى للهاتف الثابت.

وقال التقرير، إن الربع الثاني "أبريل-يونيو" سجل نحو 40041 شكوى، شملت 18053 شكوى للإنترنت و13675 شكوى المحمول وأخيرا 8313 شكوى للهاتف الثابت.

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