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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«مياه القناة»: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة بمحطات الصرف (صور)

السبت 16/يناير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي، بعد أعمال رفع كفاءة وصيانة تلك المحركات في الورش الكبرى المتخصصة، لضمان استدامة المحركات والطلمبات داخل محطات الصرف الصحي.

وأضاف عصمت، أن لجنة فنية توجهت إلى الورش الكبرى بمدينة العبور، بإشراف المهندس مجدي سعيد، رئيس قطاع الإسماعيلية، وبرئاسة المهندس عصام العلاف، مديرعام التشغيل والصيانة، للوقوف على ما تم من إصلاح وصيانة أكبر محركات الشركة بقدرة 860 ك \ وات، وبهدف المتابعة ونقل الخبرات بين مهندسو الشركة.

وأشار رئيس مياه القناة، إلى استمرار أكبر حملة تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة والناتجة عن سوء استخدام شبكات الصرف الصحي، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الرأسي ببناء الأبراج السكنية، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بفرقتي تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش.

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