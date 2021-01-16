209.5 ألف إصابة جديدة و3258 وفاة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 209 آلاف و560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3258 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وأفادت الجامعة- حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم السبت- بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد قد بلغ 23 مليونا و524 ألفا و81 إصابة، من بينها 391 ألفا و955 حالة وفاة متعلقة بالفيروس.وحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد تم توزيع ما لا يقل عن 31 مليونا و161 ألفا و75 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في أنحاء البلاد، حيث تم إعطاء 12 مليونا و279 ألفا و180 جرعة لقاح للمواطنين.