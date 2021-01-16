ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 147089 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 164 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و40 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 147089 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10132 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1314424 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3231 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 246 حالة حتى الآن، فيما سجلت 177 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 143612 حالة.