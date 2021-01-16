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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المؤتمر» يثمن إدراج أمريكا حركة حسم الإخوانية بقوائم الإرهاب

السبت 16/يناير/2021 - 12:02 م
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
عائشة حسن
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ثمن حزب المؤتمر إدراج أمريكا لحركة "حسم" المنبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية بقوائم الإرهاب، معتبرا هذه الخطوة بمثابة ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة من أمريكا لم تأت من فراغ وإنما بعد التحذيرات المصرية داخل مختلف الأوساط السياسية الإقليمية والدولية من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، خاصة أن الإرهاب من أخطر الظواهر على الأمن والسلم الدوليين.

وطالب صميدة جميع دول العالم باتخاذ قرارات مماثلة للقرار الأمريكى لفرض حصار قوى ضد حركة "حسم" الإرهابية وقياداتها وعناصرها لتضييق الخناق عليها ومنع تلقيها تمويلات مالية لتنفيذ عمليات إرهابية على المستوى الدولي.

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