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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

السبت 16/يناير/2021 - 12:01 م
الشاعر والمترجم محمد
الشاعر والمترجم محمد شافع
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الثقافة العامة بثقافة أسيوط، إن إدارة الثقافة العامة عقدت اجتماعا تأسيسا لنادي الترجمة الأدبية الأول بهدف ترجمة الأعمال الأدبية المتميزة والحاصلة على جوائز دولية أو قومية وأنتجها أدباء الصعيد، ومن ثم تقديمها للقارئ بالغرب تعزيزا للحوار الثقافي، ودعما للرسالة الثقافية المنشودة وخصوصا لأبناء الصعيد المهمش.

وأكد إنه يجرى حاليًا الانتهاء من مقترح النادي وألية عمله ورفعها لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة طلبا لاعتماد النادي وإشهاره.

وأشار المترجم محمد شافع إلى تحمس ومشاركة كل من الدكتور سعيد أبو ضيف الأستاذ بقسم اللغة الانجليزية والترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط، والشاعر والمترجم محمد قبيصي في الاجتماع التأسيسي، وستبدأ الخطوات التنفيذية للنادي بعد الاعتماد من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ونوه بأن النادى سيعد نافذة على ثقافة الآخر لدى الغرب وسيساهم بشكل كبير في اتساع نطاق النشر الأدبي والترجمة والوصول لمساحات جغرافية كبيرة، فضلا عن إحداث حراك ثقافي جديد وغير مسبوق في المشهد الثقافي للصعيد بوصول الأعمال إلى مختلف الدول، سعيا إلى وضع الإبداع والتميز الراقي لأدباء الصعيد في مصاف العالمية.

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