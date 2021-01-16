لمواجهة كورونا.. 800 ألف جنيه وقافلتي مساعدات من أبوالوفا لقرى المنيا

أعدت النائبة سلوى أبوالوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قافلتين لقريتي "صفط أبوجرج" و"القيس" في المنيا المعزولتين بسبب تفشي فيروس كورونا فيهما، تشملان سلعا غذائية ومواد مطهرة ومعقمات، بالإضافة إلى تزويد مستشفى العزل بمطاي بكميات من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة، كذلك مستشفي بنى مزار مستشفي الصدر،وأضافت النائبة، في بيان، أنه تم تجهيز قاعة الغسيل الكلوي بكافة المسلتزمات بحوالي 150 آلف جنيه، فضلا عن التبرع بحوالي 650 ألف جنيه لمستشفى مطاي، في إطار مواجهة فيروس كورونا القاتل.وقالت أبوالوفا، عضو مجلس النواب، إنه تم في الأسبوع الماضي تجهيز قاعة الغسيل الكلوي بمستشفى مطاي وتطويرها حتى تصبح مهيئة لاستقبال المرضى بداية من محطة تنقية ومعالجة المياه ثم كراسي الغسيل والستائر وشاشات عرض وأعمال السباكة والكهرباء وتجهيز المكان بالكامل.