مصدر أمنى يكشف حقيقة استشهاد مجند فى انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

نفى مصدر أمنى، اليوم السبت، ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن استشهاد مجند شرطة إثر انفجار حزام ناسف كان بحوزة أحد العناصر الإرهابية بشمال سيناء.وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وفاة المجند المُشار إليه إثر تعرضه لحادث سير.. فضلًا عن أن جهة عمل المجند المذكور "قوات أمن الجيزة" وليس من مديرية أمن شمال سيناء.