جامعة الأزهر تواصل أنشطتها عن بعد

تواصل جامعة الأزهر الشريف، لليوم السبت، تقديم خدمات التعليم عن بعد بمختلف كليات الجامعة.وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرر تعليق أية اختبارات طلابية بجميع الكليات، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الجامعة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية التي كانت مقررة سلفًا، وحتى بداية الفصل الدراسى الثانى.