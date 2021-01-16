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محافظات

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

السبت 16/يناير/2021 - 11:54 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع 9 محافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الموقف التنفيذى لقرى الظهير الصحراوى وإيجاد الحلول لتنمية وتطوير تلك القرى وحل مشكلاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بايجاد الحلول العاجلة لمشكلات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

واستعرض المحافظ، الموقف الحالى لقرى الظهير الصحراوى بالمحافظة وهى 3 قرى مير الجديدة بالقوصية ودشلوط الجديدة بمركز ديروط ووادى الشيح بمركز البدارى لافتا إلى أنه تم إنشاء تلك القرى على مدى سنوات حيث تم انشاء قرية مير الجديدة على مساحة 530 فدان وقرية دشلوط الجديدة على مساحة 199 فدان وقرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" على مساحة 14 فدانا وإلى الآن لم يتم استغلال تلك القرى الاستغلال الأمثل لعدم تشغيل الخدمات بها وعدم إشغالها بالسكان وتبعية قرية مير الى المحافظة والقريتين الاخرتين تحت ولاية هيئة التنمية الزراعية، لافتا إلى أنه تم وضع بعض المقترحات لتشغيل تلك القرى وتطويرها واقامة تجمعات سكنية جديدة بها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ووجه محافظ أسيوط، فى نهاية الاجتماع، هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وغادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة ورانيا مجدى مسئول مركز معلومات شبكة المرافق والبنية الاساسية بوضع المقترحات اللازمة لتطوير تلك القرى وتذليل كافة العقبات لحل المشكلات وتحقيق تنمية حقيقية بها وخلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة.

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