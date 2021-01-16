رئيس الشيوخ يستقبل رئيس جامعة بني سويف

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في مكتبه صباح اليوم السبت، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، الذي حرص على تهنئة "عبدالرازق"، بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.وأهدى رئيس جامعة بني سويف، رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، وفي المقابل أهداه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، درع مجلس الشيوخ.ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الشكر لرئيس جامعة بني سويف، مؤكدا أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية، ومن بينها جامعة بني سويف.