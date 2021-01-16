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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

محمود حميدة من «أهل الكهف» إلى «ريتسا» خلال شهر

السبت 16/يناير/2021 - 12:28 م
محمود حميدة
محمود حميدة
محمد قدري
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انتهى الفنان محمود حميدة من تصوير أسبوع من فيلمه الملحمي الجديد "أهل الكهف" مع الفنان خالد النبوي ومحمد فراج وأحمد عيد والمخرج عمرو عرفة، ويواصل التصوير حاليا، حيث يتبقى له شهر وينتهي من العمل الجديد، ويقدم دورا مختلفا عن أدواره السابقة، حيث يحتاج لمجهود كبير لتصويره في الصحراء.

وينتهي "حميدة" من الفيلم ليدخل خلال شهر من الآن تجربة مختلفة للغاية، حيث يقدم دورا رومانسيا في فيلم "ريتسا" مع الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة عائشة بن أحمد، حيث يقدم دورا رومانسيا كخط درامي لشخص كبير السن، حيث يحتوي الفيلم على 3 قصص رومانسية مختلفة الأعمار السنية.

وبعد النجاح الكبير خلال العام الماضي في مسلسل "لما كنا صغيرين"، قرر محمود حميدة عدم التواجد خلال هذا العام في الدراما التليفزيونية والتواجد في السينما بطريقة مكثفة.

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