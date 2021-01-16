بن جاسم: فرص واعدة تحتاج للاستثمار بعد المصالحة الخليجية

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، إلى ضرورة التركيز على مجال الاستثمار بعد إعلان المصالحة في القمة الخليجية التي عُقدت مؤخرًا في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري، مطالبًا بوجود تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات بعد الخلاف الأخير.وقال بن جاسم، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "بعد المصالحة الخليجية والمصرية، يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة، فهناك فرص واعدة في بعض هذه الدول".وأضاف: "ولكن الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات، حتى لا تتعرض لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح".وتابع: "المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية، وأن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونيًا، وهذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر، وتشجيعه بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف".يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، خلال القمة الخليجية الـ41، التي عُقدت في الخامس من يناير الجاري، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.