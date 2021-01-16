كرم الرئيس السيسي على إنشائها.. 7 معلومات عن منطقة التجارة الحرة الإفريقية

نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الإفريقي، حفل تكريم للرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، تقديرا لجهود الرئيس المصري في إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية مطلع يناير الجاري.وترصد"الدستور" في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة.- منطقة تجارة حرة، موضحة في اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا القارية بين 42 من دول الاتحاد البالغ عددهم 55 دولة.- تعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.- تنص اتفاقية التجارة الحرة على ضرورة استكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية بشأن التجارة في السلع والخدمات بحلول يونيو 2021.- تهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.- بدأ التخطيط الأولي للاتفاقية في عام 2013، مع المفاوضات التي عقدت في عام 2015 عبر قمم الاتحاد الأفريقي.- تقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022- تتطلب الاتفاقية مبدئيًا من الأعضاء إزالة التعريفات من 90% من السلع، مما يتيح حرية الوصول إلى السلع والخدمات عبر القارة.