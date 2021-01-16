إزالة فورية لـ 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

أفاد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى بناحية ميت عافية بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة إجمالية 190 مترا عبارة عن طوب أحمر وطين، فضلا عن إزالة في المهد لحاله تعدى أخر بسبك الأحد بأشمون بمساحه ٤٨م٢ بما يعادل ٧ سهم، مؤكدا على حماية الأراضي بدوام المتابعة والتصدي بكل حسم لأية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى على الأراضي الزراعية بقرى دراجيل وعشما بمساحة إجمالية 227 مترا، كما تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص بالباجور على مساحة 300 م2 عبارة عن هيكل معدني دورين على سمل خرساني وغرفة من الطوب والسقف المسلح.وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإزالة فورية لـ (5) حالات تعدى بقري البتانون وكفر شنوان بمساحة إجمالية 330م2 بما يعادل ( 3 قيراط و16 سهما)، فضلا عن إزالة حالة تعدى بقرية هورين ببركة السبع على مساحة 1800 متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المعتدين.يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها.