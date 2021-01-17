«الصحة» تبدأ التجهيز لتصنيع لقاحات كورونا داخل «فاكسيرا»

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تجهيز مصانع الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات الحيوية "فاكسيرا" لتصنيع لقاحات فيروس كورونا فور اتخاذ الموافقة على التصنيع لتوفير أكبر كم من اللقاحات للمواطنين.وأوضح المصدر أن الدكتورة هالة زايد أكدت أن مجال تصنيع اللقاحات أحد المحاور الهامة للوفاء باحتياجات الشعوب في ظل تسابق العديد من الدول للحصول على اللقاحات، لافتة إلى أنه جارِ العمل لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.وأكد المصدر أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، في نهاية شهر سبتمبر الماضي وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية، وعدد من المختصين الدوليين في مجال تصنيع اللقاحات، فضلًا عن الجهود المبذولة لنقل تكنولوجيا التصنيع في مراحلها المختلفة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات.وأعرب عن استعداد مصر لتوفير احتياجات الدول الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا المستجد وذلك فور البدء في التصنيع.