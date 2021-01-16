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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«النواب»: السيسي يؤمن بدور الإعلام وسنواجه التحديات بسلاح بناء «الشخصية الوطنية»

السبت 16/يناير/2021 - 11:43 ص
السيسي
السيسي
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أكدت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب الدكتورة درية شرف الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بدور الإعلام الوطني القائم على التوعية وتوضيح الحقائق للمواطنين.

وقالت شرف الدين، إن القيادة السياسية تدعم الإعلام الوطني وتسعى إلى توفير كل الإمكانيات لكي يقوم بدوره الحيوي والمحوري في تشكيل الوعي ومواجهة التحديات.

وأضافت أن لدى مصر مجموعة كبيرة من التحديات في مختلف المجالات، مؤكدة أن الإعلام الوطني القادر على بناء الشخصية المصرية الوطنية سيكون هو السلاح الأقوى لمواجهة هذه التحديات.

ولفتت إلى أن مواجهة الشائعات وتزييف الوعى وحملات التشكيك ستكون المهمة الأولى والرئيسية للإعلام المصري خلال المرحلة المقبلة عبر تقديم الدعم والمشورة بين مجلس النواب والحكومة، موضحة أن لجنة الإعلام بالمجلس ستأخذ على عاتقها تقديم الدعم لقطاع الإعلام والثقافة من أجل نجاح هذه المرحلة.

وقالت شرف الدين إن العالم أصبح قرية صغيرة وعلينا أن نواكب هذه المتغيرات الكبيرة في عالم الإعلام، مؤكدة أن اللجنة تضم العديد من الخبرات والقامات من أهل العمل الإعلامي وكلهم رغبة في تحقيق طفرة في الإعلام الوطني المصري.

ونوهت إلى أن لدى أعضاء لجنة الإعلام رؤية تشريعية ورقابية وإعلامية لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام المصري، مؤكدة أن أعضاء اللجنة عازمون على مساندة ودعم الحكومة في قطاعات الإعلام والثقافة والآثار.

وأوضحت أن مصر جزء من المنطقة العربية والعالم ولا بد أن تكون مواكبة للمتغيرات التي تحدث في هذا العالم، مشددة على ضرورة أن يكون لدى مصر إعلام قادر على توصيل المعلومة الصحيحة للمواطن حتى لا يذهب إلى القنوات الأخرى.

وشددت على ضرورة أن تكون استراتيجية الإعلام الوطني المصري قائمة على التوازن بين إبراز الإيجابيات والسلبيات ولا يكون التركيز فقط على الأخيرة كما يحدث في بعض القنوات، موضحة أن الإعلام يلعب دور التوعية وتشكيل الرأي العام وعليه يجب أن يكون هادفا.

وأضافت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب أن الشعب المصري ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير، وأننا سنتحمل مسؤولية الدفاع عن المواطن والدولة الوطنية.

وفازت النائبة الدكتورة درية شرف الدين بمنصب رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني بالتزكية في انتخابات هيئات اللجان النوعية للمجلس، كما فاز النائبان يوسف الحسيني والدكتور نادر مصطفى بمنصب وكيلي اللجنة.

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