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الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بعودة رأس القديس مار مرقس الرسول

السبت 16/يناير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعودة رأس القديس مار مرقس الرسول.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم من سنة 360 للشهداء (644م) تُعيِّد الكنيسة بتذكار عودة رأس القديس مار مرقس الرسول. كان الرأس المقدس محفوظًا في كنيسة بوكاليا أو دار البقر، فدخل أحد البحارة العرب فوجد تابوتًا توهَّم أن به ذهبًا ولما وضع يده داخل التابوت أمسك بالرأس وأخذه ليلًا وأخفاه في السفينة. ولما عزم القائد عمرو بن العاص على المسير أبحَرَت كل السفن ما عدا تلك السفينة التي بها الرأس، فأمر القائد بتفتيش السفينة فوجدوا الرأس مخبأ فيها فأخرجوه من السفينة بعدها تحركت السفينة.

وتابع: استدعى القائد البحار فاعترف بجريمته فعاقبه. ثم سأل عمرو عن بابا الأقباط وهو الأنبا بنيامين الثامن والثلاثون وكان مختبئًا بأديرة الصعيد، فأرسل له خطاب أمان وطلب منه الحضور، فحضر البابا واستلم منه الرأس المقدس.

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