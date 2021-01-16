رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ53981

السبت 16/يناير/2021 - 11:46 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 53 ألفا و981 حالة.

وأفادت الوزارة- حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت- بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2339 حالة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 31 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في البلاد إلى 45 ألفا و465 شخصا، ووصل عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة في البلاد إلى 7 آلاف و622 حالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت