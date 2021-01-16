ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ53981

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 53 ألفا و981 حالة.وأفادت الوزارة- حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت- بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2339 حالة.وأشار إلى أنه تم تسجيل 31 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في البلاد إلى 45 ألفا و465 شخصا، ووصل عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة في البلاد إلى 7 آلاف و622 حالة.