تشميع منشآتين وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة بشرق الإسكندرية

أغلق حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، محلين تجاريين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية، وذلك في شارعي وينجت ولافيزون.وغرمت الحملة فوريًا 8 أفراد 50 جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، تطبيقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.وفي نفس السياق، تم إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي؛ شارع ابن منقذ وشارع سيبويه وشارع الطهري وشارع ابن قرطبي، وكذلك المرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور والمواطنين.وفي استجابة لشكاوى المواطنين تم إزالة الحواجز التي تتعدى على حرم الطريق في شارع سيبويه وشارع ابن منقذ وشارع بهاء الدين الغتوري وشارع أبي هاشم وشارع الأمير عبد الحليم وشارع الطاهري وشارع القاضي النعمان وابن القرطبي.