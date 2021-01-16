«المستثمرين»: مطالب بعدم تقدير الضرائب العقارية بإجمالي مساحة المصنع

قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الضرائب العقارية أثرت على مصانع مدينة السادس من أكتوبر، لافتًا إلى عقد كثير من اللقاءات مع جهات حكومية عديدة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.وأضاف شعبان لـ"الدستور"، أن جميع الجهات الحكومية أجمعت أن الضريبة العقارية غير قانونية، وتحصيلها غير منضبط، ولكن تحتاج إلى تعديل في القانون بتحصيلها، مشيرًا إلى أن الصناع يطالبون بعدم تقدير الضرائب العقارية بمساحة المصنع الإجمالية ولكن يتم تقديرها بمساحة ورش الإنتاج الموجودة بالمصنع.وعن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أشار الأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إلى أن مصانع المنطقة متخذة ومحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، فالعمال يرتدون الكمامات ويعقمون أنفسهم بالكحول أثناء العمل، كما تم تقسيم اوقات العمل بالمصانع لتقليل اعداد العمال والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمصانع دون تأثير.