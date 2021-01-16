ضبط مسجل خطر يسرق الدراجات النارية في منشأة ناصر

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته "دارجة نارية دون لوحات مجهولة المصدر- فرد خرطوش- طلقة من ذات العيار".وبمواجهته اعترف بسرقة الدارجة النارية المضبوطة من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب توصيل الأسلاك والمبلغ بسرقتها.كما أقر بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وارتكابه حادثي سرقة، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.