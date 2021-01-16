7729 حالة إصابة بكورونا فى أوكرانيا

سجلت أوكرانيا، اليوم السبت، 7 آلاف و729 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لترتفع حالات الإصابة الإجمالية بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 1.15 مليون حالة إصابة منذ بداية الجائحة.وذكرت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية على موقعها الإلكتروني أن 9 آلاف و792 شخصًا قد تعافوا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.كما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في أوكرانيا 857 ألفًا و183 حالة، إلى جانب 20 ألفًا و686 حالة وفاة.