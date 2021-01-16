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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

بورصة البحرين تطلق النسخة الثالثة من برنامج المستثمر الذكي

السبت 16/يناير/2021 - 11:33 ص
بورصة البحرين
بورصة البحرين
وكالات
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أعلنت بورصة البحرين الإطلاق الرسمي للنسخة الثالثة من برنامج المستثمر الذكي الذي يستهدف طلبة المدارس في المرحلة الابتدائية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت عن الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قوله إن برنامج المستثمر الذكي يعد واحدًا من البرامج التي تقدمها البورصة لنشر الوعي لدى جيل النشء حيث يتماشى البرنامج مع جهود البورصة الرامية لتعزيز الوعي الاستثماري والثقافة المالية بين مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أن البرنامج أثبت خلال العامين الماضيين نجاحه من خلال استهدافه لأكثر من 15 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى مواصلة البرنامج لتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية حول الثقافة المالية رغم الظروف
الراهنة.

ووفق الوكالة، سيتم تقديم ورش عمل برنامج المستثمر الذكي عبر 60 مدرسة حكومية وخاصة بدعم من المعلمين والمتطوعين الذين يستهدفون 5000 طالب من الصف الرابع الابتدائي طوال هذا العام الدراسي.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك العديد من الخيارات لإجراء البرنامج، إما من خلال ورش عمل Zoom أو من خلال منصة LMS التي تقدمها مؤسسة"إنجاز البحرين" بدعم وتوجيه من المتطوعين لضمان سهولة تطبيق البرنامج.

وطبقا للوكالة، يعد برنامج المستثمر الذكي برنامجا وطنيًا أطلق في عام 2018 بالتعاون مع إنجاز البحرين بهدف تزويد النشء في المرحلة الابتدائية بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالمعرفة المالية وتزويد الطلاب بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي الذكي للمستقبل من خلال أنشطة تفاعلية لاتخاذ قرارات مالية سليمة.

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