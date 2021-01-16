ضبط لصين في جلسة مساومة لإعادة دراجه نارية مسروقة بدار السلام

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى.وبمناقشة الأخير قرر بسابقة اكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالى، وبمواجهة المتهمان أقرا بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بسرقة الدارجة النارية المشار إليها والإتفاق معهما على مساومة المجنى عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلًا الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.