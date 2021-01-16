التيار الوطني الحر بلبنان يدعو لعدم التقاعس عن تصريف الأعمال

اعتبر التيار الوطني الحر، "الحزب السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون"، أن أزمة وباء "كورونا" يجب أن تكون حافزا للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يتعين على حكومة تصريف الأعمال القائمة حاليا أن تضطلع بواجباتها، وألا تتقاعس عن مباشرة العمل لحين تأليف الحكومة الجديدة.وذكر التيار الوطني الحر- في ختام اجتماع هيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس التيار- أن بعض الوزراء يفسرون استقالة الحكومة على أنها تنصل من المسئولية فينكفئون عن العمل، مؤكدا أن الدستور اللبناني يُحمّل حكومة تصريف الأعمال مسئولية التقاعس الذي يؤدي في الظروف الصعبة الحالية التي تشهدها البلاد على المستويين الصحي والمالي، إلى إلحاق الضرر باللبنانيين وتعريضهم للخطر، بما يرتب على الوزير المتقاعس مسئولية قانونية وأخلاقية تجاه المواطنين.ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب، رئيس الوزراء، باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.من ناحية أخرى، طالب التيار الوطني الحر من وزارة الصحة واللجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء "كورونا"، باتخاذ قرار بمنع السفر إلى لبنان من الدول التي يظهر فيها ما أصبح يُعرف بـ"السلالات المتحورة من فيروس كورونا"، داعيا إلى تعزيز قدرة المستشفيات لتوفير العناية الطبية والصحية اللازمة للمصابين بكورونا، وأن تقوم الحكومة بفتح الباب أمام استيراد جميع اللقاحات المضادة للفيروس المرخص لها.ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس "كورونا" على نحو استدعى إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من أمس الأول الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.