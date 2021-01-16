القبض على «بواب» سرق مواطنًا بالإكراه فى مدينة نصر

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط حارس عقار، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته طبنجة صوت - 25 طلقة صوت – جراب طبنجة – هاتف محمول – مبلغ مالى، وذلك حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة القسم.وبمناقشته اعترف بقيامه بسرقة أحد الأشخاص "سائق بإحدى شركات تأجير السيارات"، مقيم بدائرة القسم، حيث ورد للأخير اتصال عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل المتهم وحال سيرهما بالسيارة قيادته قام بتهديده بالسلاح النارى المضبوط واستولى منه على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذ بالفرار بسيارته.كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها، وأنه قام بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن سيارته المضبوطة هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة بالإكراه.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.