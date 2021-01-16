رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على «بواب» سرق مواطنًا بالإكراه فى مدينة نصر

السبت 16/يناير/2021 - 11:43 ص
حبس
حبس
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط حارس عقار، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته طبنجة صوت - 25 طلقة صوت – جراب طبنجة – هاتف محمول – مبلغ مالى، وذلك حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة القسم.

وبمناقشته اعترف بقيامه بسرقة أحد الأشخاص "سائق بإحدى شركات تأجير السيارات"، مقيم بدائرة القسم، حيث ورد للأخير اتصال عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل المتهم وحال سيرهما بالسيارة قيادته قام بتهديده بالسلاح النارى المضبوط واستولى منه على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذ بالفرار بسيارته.

كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها، وأنه قام بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن سيارته المضبوطة هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

تردد قنوات النهار الجديد 2021

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت