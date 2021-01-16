عبر تطبيق zoom.. البابا تواضروس يلتقي أقباط الكويت

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الجمعة عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت شعب كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدولة الكويت، ألقى قداسته عليهم كلمة مناسبة.كان قداسته قد وصل قبل اللقاء إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي عشية تدشين الكاتدرائية الجديدة به، وحرص على أن يلتقي مع أبنائه العاملين بالكويت من مقر إقامته بالدير.شارك في اللقاء نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.استقبل دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ثاني زيارة له للدير.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تدشين الكاتدرائية الجديدة التي تم إنشاؤها بالدير والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري.