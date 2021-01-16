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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدتين بحوزتهما أجهزة طبية مسروقة من سيارة بالقاهرة

السبت 16/يناير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما "سماعة طبية – جهاز قياس ضغط الدم – جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم" مجهولى المصدر، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بأسلوب "كسر الزجاج" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات، وإعترفا بإرتكابهما عدد 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب (الضغط على الكابود)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بإسلوب (النشل) وإقرا بإرتكابهما عدد 3 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إستدعاء المجنى عليهم وإتهموهما بالسرقة.
تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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