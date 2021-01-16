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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ماريان فايثفل قد لا تعود يومًا للغناء بسبب مضاعفات كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 11:56 ص
ماريان فايثفل
ماريان فايثفل
وكالات
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كشفت المغنية البريطانية ماريان فايثفل لصحيفة "ذي غارديان" أنها قد لا تستطيع العودة يومًا إلى الغناء بسبب تبعات إصابتها بحالة خطرة من كوفيد-19 في أبريل.

وكانت أيقونة الروك في الستينيات البالغة 74 عاما قد مكثت ثلاثة أسابيع في المستشفى في أبريل، بعدما تعرضت لمضاعفات خطرة جراء إصابتها بكوفيد-19، ما شكّل تهديدًا على حياتها.

وقالت في مقابلة مع "ذي غارديان" قبل إطلاق ألبومها المرتقب "شي ووكس إين بيوتي" في أبريل المقبل والذي سجّلته قبل إصابتها بالفيروس "كل ما أعلمه هو أني كنت في مكان مظلم، كان ذلك أشبه بالموت".

ورغم زوال الخطر على حياتها، أوضحت المغنية أن "الرئتين لا تزالان في وضع سيئ" لديها، كما أنها لا تزال تستعين بجرعات من الأكسجين، مشيرة إلى أنها عاجزة حاليًا عن الغناء. وقالت "أتت طبيبة لرؤيتي وأبلغتني بأنها لا تظن أن رئتيّ ستتعافيان يومًا".

وأضافت "لن أستطيع الغناء يومًا ربما، قد يكون كل شيء انتهى. سأعيش اضطرابًا هائلًا إذا ما حصل ذلك".

وتبقي المغنية التي تخطت أزمات شتى من مشكلات الإدمان ومحاولة الانتحار وحياة التشرد والسرطان، على الأمل في أن تعيد "معجزة" لها صوتها.

وكانت ماريان فايثفل دخلت عالم الشهرة في سن السابعة عشرة مع أغنيتها "أز تيرز غو باي" التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشاردز من "رولينغ ستونز".

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