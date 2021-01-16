ضبط سيدتين بتهمة النشل وسرقة المحلات فى مصر الجديدة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط سيدتين، لهما معلومات جنائية، مقيمتين بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس مجهولة المصدر، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بسرقتها من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، وباستدعاء صاحب المحل المشار إليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.كما اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب (النشل) وأقرتا بارتكابهما 3 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها بمسكنهما.وأضافتا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم استدعاء المجنى عليهم واتهموهما بالسرقة.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.