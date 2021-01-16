عاطلين وراء سرقة «توك توك» بالإكراه بحلوان

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط عاطلين، لإحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزتهما سلاح أبيض، وذلك حال استقلالهما مركبة "توكتوك".وبمواجهتما أقرا باستلائهما على المركبة المشار إليها من سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان كرهًا عنه بتهديده بالسلاح المضبوط ولاذا بالفرار، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة بالإكراه.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.