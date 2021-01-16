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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنرال فرنسي: تركيا تستوحي فكر الإخوان لنشر التطرف في أوروبا

السبت 16/يناير/2021 - 11:27 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال الرئيس السابق للبعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، الجنرال دومينيك ترينكواند، أن المغرب والإمارات العربية المتحدة شريكان مهمان لفرنسا في حربها الإرهاب ومواجهة خطر جماعات الإسلام السياسي التي تدعمها تركيا، مشيرا إلى أن الأخيرة تستخدم الجاليات الإسلامية في البلاد لفرض رؤيتها التطرفية للدين المستوحاة من فكر جماعة "الإخوان".

وأضاف "ترينكواند" في مقال تحليلي نشرته مجلة "ماريان" الفرنسية، ونقله عنها موقع "نورث أفريكا بوست"، الصادر من الرباط، أن تركيا هي مصدر الخطاب المتطرف الذي تحاربه فرنسا، حيث يسعى رئيسها رجب طيب أردوغان لفرض فكره "الراديكالي" ورؤيته القومية الهجومية للإسلام، ليس فقط على الشتات التركي ولكن أيضًا على جميع المسلمين في البلاد.

وتابع أن تلك الإيديولوجية مستوحاه من الفكر الإخواني، وهي خطرة على استقرار أوروبا عندما يتم استغلالها من قبل القوى الأجنبية التي تستخدم التمويل والأعمال الدينية لنشر الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن الصراع الجيوسياسي، بين فرنسا وتركيا في مناطق الأزمات المختلفة (كشرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا وليبيا) يجد جذوره في جماعة الإخوان بالنظر إلى فكرها التطرفي وتغذيتها للتوترات والصراعات داخل وبين الشعوب.

وبين في مقاله إنه "من الضروري التمييز بين أولئك الذين تمثل نواياهم خطرًا على نموذجنا الاجتماعي (في إشارة لتركيا) من أولئك الذين يدافعون عن رؤية معتدلة للدين".

وفي هذا الصدد، اعتبر "ترينكواند" دعم المغرب والإمارات لباريس أمرا هاما وضروريا ليس فقط في فرنسا ولكن في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، قائلا "يمكننا أيضًا أن نراهن على أن هذين البلدين سيعملان بشكل أوثق لتعزيز الإسلام المعتدل على حدود أوروبا".

وأوضح الكاتب إنه من أجل قيادة الحرب ضد التهديد الإرهابي وانتشار جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، يجب على فرنسا أن تجهز نفسها بترسانة قانونية قوية، ولكن أيضا عادلة على أراضيها، وأن تحيط نفسها خارج حدودها بالدول الصديقة وبشركاء موثوق فيهم.

ولفت إلى أن من بين تلك الدول: المغرب والإمارات العربية المتحدة، وهما اثنان من حلفاء فرنسا الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحدهما في أقصى الغرب والآخر في الشرق، وذلك كونهما شريكان مهمان في الحرب ضد الإسلام السياسي والتهديد المتزايد للإخوان.

وتابع أن الإمارات العربية المتحدة، التي واصلت فرنسا التقارب معها، هي شريك رئيسي في الشرق الأوسط، بالنظر إلى معركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي لا هوادة فيه ضد إرهاب تركيا والإخوان، وسعيها لتعزيز الإسلام المعتدل على حدود أوروبا.

كما وصف المغرب بأنها "قطب للاستقرار السياسي والديني على أبواب أوروبا"، وذلك لاختيارها إسلام قائم على الوسطية المذهبية، والتي تشير إلى مفهومي الاعتدال والتوازن، وسعيها السيطرة على انتشار الخطاب المتطرف من خلال الإشراف على الجمعيات والأحزاب الإسلامية.

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